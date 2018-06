Prosegue il Piano assunzioni del Comune di Alghero

Continua il programma di assunzioni con ulteriori immissioni nella pianta organica a continuazione del programma che nel 2017 ha consentito l´assunzione a tempo indeterminato di ventisette persone. Altri ventitre ingressi in organico sono in programma per il 2018: entro luglio tutte le procedure saranno chiuse

ALGHERO - Prosegue nel Comune di Alghero il piano di rafforzamento della pianta organica dell'Ente. A cura del Settore Coordinamento e indirizzo-Servizio Organizzazione e coordinamento diretto dal segretario generale Luca Canessa, continua l’ottimizzazione della pianta organica comunale: dopo le ventisette nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2017, si avvia a chiusura il programma di assunzioni con procedure concorsuali di altre ventitre persone, come da cronoprogramma. A consolidare l’assetto dei diversi uffici del Comune di Alghero arrivano otto profili di categoria D, nove di categoria C, cinque della categoria B ed un dirigente. Il piano prevede anche nove assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 e sei nel 2020. Si va verso un nuovo assetto diretto a rendere il più possibile efficienti i servizi ai cittadini, assecondandone le esigenze ed intercettandone le richieste, con professionalità inserite in tutti i settori della Pubblica amministrazione. Il potenziamento dei servizi pubblici locali rientra nel più grande progetto di ammodernamento della macchina comunale avviato da qualche anno ad Alghero, cui ha dato impulso la Giunta presieduta dal sindaco Mario Bruno all'atto del primo insediamento. Oltre al rinnovamento della microstruttura, ha previsto l'avvicinamento degli uffici in centro città, con la riqualificazione e l'utilizzo di tutti gli immobili pubblici a disposizione, con notevoli risparmi per le casse pubbliche, maggiori e più efficienti servizi di prossimità per i cittadini. Commenti

Vedi su Alguer.it