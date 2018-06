Ara: incontro in Consiglio regionale

Gli assessori all´Agricoltura Pier Luigi Caria ed al Personale Filippo Spanu hanno incontrato i lavoratori nella sala dei capigruppo in Regione, alla presenza del presidente del Consiglio Gianfranco Ganau. «Rafforziamo il nostro impegno, attendiamo risposte dal Governo», hanno dichiarato gli esponenti della Giunta Pigliaru

CAGLIARI - «Intensificheremo il nostro impegno affinché le risposte da parte del Governo arrivino nel più breve tempo possibile. Stiamo facendo il possibile per raggiungere il risultato». Lo hanno dichiarato gli assessori regionali all’Agricoltura ed al Personale Pier Luigi Caria e Filippo Spanu nell’incontro con i lavoratori dell’Ara, che si è svolto ieri (martedì) nella sala dei capigruppo del Consiglio regionale, alla presenza del presidente dell’assemblea Gianfranco Ganau e di consiglieri della Maggioranza e dell'Opposizione.

Caria ha spiegato ai lavoratori, che in mattinata hanno dato vita ad un presidio, che l’agenzia Laore ha appena trasferito all’Ara 2,3milioni di euro necessari al pagamento degli stipendi dei mesi di maggio e dicembre non ancora erogati. Spanu ha invece ricordato l’interlocuzione in corso con i Ministeri competenti, Economia, Funzione pubblica, Politiche agricole ed Affari regionali, ai quali venerdì la Giunta regionale ha inviato la relazione tecnica con la proposta per trovare una soluzione alla vicenda.

«Abbiamo trasmesso – ha dichiarato l'assessore al Personale - una relazione pesata e ponderata su cui gli uffici degli Assessorati al Personale e all’Agricoltura hanno lavorato con grande attenzione. Con il documento rispondiamo in particolare alle obiezioni del ministero dell’Economia, terminale di tutto il processo. Contiamo di avere un riscontro in tempi brevi per concludere positivamente il lungo percorso», ha concluso Filippo Spanu.

Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Caria

