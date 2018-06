CAGLIARI, Venerdì 22 presentazione del libro “Foiba rossa: Norma Cossetto, storia di un’italiana”

Venerdì 22 giugno, alle 19, nella sala dell’hotel Flora, in via Sassari a Cagliari, si terrà la presentazione del libro “Foiba rossa: Norma Cossetto, storia di una italiana” di Emanuele Merlino. La storia di Norma Cossetto è quella di oltre 10.ooo italiani che trovarono la morte per mano dei partigiani comunisti jugoslavi, tra il 1943 ed il 1945, e furono gettati, spesso vivi, nelle cavità dell’altopiano carsico, chiamate foibe. Norma era una studentessa universitaria istriana, che fu torturata, violentata e gettata in una foiba, nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre 1943. Interverranno l’autore, la ricercatrice storica Margherita Sulas e Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia. (red)

