un sardo sul tetto d’Europa

Daniele Podda, 29enne di Quartu Sant’Elena, nuotando i 50metri stile libero in 57’18” è il dializzato più veloce in Europa. Nella Piscina olimpionica di Terramaini, a Cagliari, gareggia per la prima volta ai Campionati Europei nella categoria M2

CAGLIARI - Daniele Podda, 29enne di Quartu Sant’Elena, nuotando i 50metri stile libero in 57’18” è il dializzato più veloce in Europa. Nella Piscina olimpionica di Terramaini, a Cagliari, Podda, gareggiando per la prima volta ai Campionati Europei nella categoria M2, ha battuto un atleta veterano dei giochi, il tedesco Klaus Drews, alle sue spalle a 2”46. Alla medaglia d’oro, Daniele Podda ha aggiunto anche un bronzo conquistata nei 100metri stile libero, che non è la sua specialità, preceduto da altri due veterani del nuoto europeo fra i dializzati, il tedesco Bernd Weiss e l’italiano Alberto Camagna. «Non mi aspettavo queste medaglia – ha commentato Podda – ma nella grande soddisfazione, voglio ringraziare Giuseppe Canu, presidente dell’Asnet, l’associazione dei dializzati con cui collaboro, per avermi offerto questa opportunità di gareggiare ai Campionati Europei e vincere il titolo proprio nella città di Cagliari». Nella foto: Daniele Podda Commenti

Vedi su Alguer.it