A Sant’Antioco i Campionati italiani assoluti di pesca in apnea

Tutto pronto per i Campionati assoluti di pesca in apnea: fino a sabato 23 le acque dell’isola di Sant’Antioco saranno teatro di una straordinaria competizione sportiva organizzata dalla Polisportiva “Albatros”, che vedrà la partecipazione di ben 38 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia. La manifestazione prenderà il via oggi alle 17.30, presso l’Hotel Solki (piazzale Pertini) con i saluti delle autorità politiche, civili e sportive, la riunione preliminare con la direzione di gara e l’espletamento di tutte le formalità di rito. Si entrerà nel vivo domani, quando alle 7.30 gli atleti in competizione partiranno dal porticciolo turistico di Sant’Antioco per raggiungere il campo di gara. La giornata si concluderà alle 15.30 circa con la pesatura del pescato, sempre nel porticciolo antiochense. E sabato seconda giornata di attività di pesca in apnea nel mare isolano: alle 15.30 ancora una volta si procederà con le operazioni di pesatura presso il porticciolo dove, alle 18.00, si concluderà con la cerimonia di premiazione.

«Con grande soddisfazione saluto questa importante manifestazione – commenta il sindaco Ignazio Locci – ospitarla rappresenta per tutta la comunità motivo di orgoglio. Per questo, a nome della cittadinanza, ringrazio la “Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquee” e tutti coloro che si sono spesi in maniera attiva, per avere scelto il bellissimo mare di Sant’Antioco come luogo ideale per lo svolgimento delle gare. Porgo un sincero augurio a tutti gli atleti che prendono parte alle competizioni, con la speranza che questo evento dedicato allo sport possa anche rappresentare un’occasione per conoscere meglio le bellezze naturalistiche e culturali dell’isola di Sant’Antioco».

