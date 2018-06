Il magico mondo delle piante ad Alghero

Domani sera, nella libreria il Manoscritto, si terrà una serata con Roberto Sarasini, erborista e fitoterapeuta, ricercatore e studioso delle erbe e delle antiche tradizioni popolari. Si parlerà dell´antico legame tra uomo e le erbe, tra sciamanesimo, tradizione e cultura dei vari popoli

ALGHERO – Domani, venerdì 22 giugno, alle 19.30, nelle sale della libreria il Manoscritto, ad Alghero, serata con Roberto Sarasini, erborista e fitoterapeuta, ricercatore e studioso delle erbe e delle antiche tradizioni popolari. Durante la serata, Sarasini accompagnerà i presenti nel “Mondo delle erbe magiche”, attraverso la tradizione sciamaniche, facendo riscoprire l'antico legame tra l'uomo e le erbe. Poi, presenterà il suo libro intitolato “La Collina del ginepro”.

“Tutte le esperienze vissute rappresentano la leggenda della vita. Si possono dimenticare, forse anche ignorare, ma mai annullare. Esse sono immortali. Ognuna rappresenta un frammento della divinità eterna che è dentro di noi”. Questa è la frase con cui inizia il libro. In essa c’è l’essenza stessa di tutto il racconto. È un libro avvincente, racconta di esperienze molto forti ed intense, tanto da sembrare irreali e, anche se alcune sono romanzate, tutte rappresentano la leggenda della vita e non possono essere annullate, proprio perché sono immortali. Il romanzo narra la storia di un ragazzo e di un albero secolare: un enorme ginepro Oxycedrus macrocarpa, un albero che si trova su di una collina in Sardegna, vicino al mare. Il libro inizia con una leggenda e finisce con profonde verità nate dal racconto di un vecchio custode di quella collina ad un ragazzo curioso di nome Jacopo. È un “viaggio” dentro se stessi, affronta tematiche importanti come il rapporto dell’uomo con la natura e con se stessi. Racconta di come affrontare le paure ataviche; la paura della solitudine e della morte, spiega qual è il vero senso della vita e della morte e quali sono i valori fondamentali della vita. Svela cos'é l’amore, quello con la A maiuscola ed altro ancora, tutto in un incalzare continuo di eventi che lascerà il lettore senza fiato.

Sarasini e docente di corsi di erboristeria e naturopatia, erborista, fitoterapeuta, ricercatore e studioso delle erbe e delle antiche tradizioni popolari. Nel 1982, ha conseguito il diploma di erborista, conseguendo il massimo dei voti all’Università degli studi di Urbino, nella Facoltà di Farmacia, botanica, fitoterapia, farmacognosia e chimica organica. Nel 2001, ha frequentato i corsi di Kinesiologia-Touch for health alla scuola di naturopatia di Milano e Brescia. Ha partecipato a numerosi convegni di medicina e fitoterapia e corsi di aggiornamento professionale. Ha collaborato all’apertura ed alla conduzione di due erboristerie. È socio cofondatore della cooperativa sociale “L’Antica terra”. È membro dell’Associazione botanica bresciana al Museo di Scienze naturali di Brescia. Collabora come consulente tecnico con aziende erboristiche e cosmetiche. Ha tenuto corsi di aggiornamento per docenti scolastici. Svolge conferenze, corsi di erboristeria, di fitocosmetica e cucina naturale con l’utilizzo delle erbe selvatiche su tutto il territorio. Svolge attività culturali e didattiche organizzando incontri ed escursioni per il riconoscimento e l’utilizzo della flora spontanea, promuovendo la conoscenza delle erbe, delle antiche tradizioni popolari e dei prodotti naturali legati al territorio.

