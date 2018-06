Carbini: «Sirio 2, il percorso è quello del Puc» - Cronaca

SASSARI. «Cambiare il percorso originale del secondo e terzo lotto delle metropolitana di superficie, già presente nel Puc? Non è davvero il momento giusto. Si dia il via libera immediato all’Arst per il progetto preliminare e il bando. Si inizino i lavori. E solo allora si pensi ad eventuali varianti migliorative, possibili in corso d’opera, che non metterebbero a rischio i finanziamenti già faticosamente riconquistati».Parole pesanti, che depotenziano non poco l’artiglieria che il sindaco Nicola Sanna aveva intenzione di usare questo pomeriggio a Cagliari, nel decisivo vertice con assessorato regionale ai Trasporti e Arst. A pronunciarle infatti è il segretario cittadino del Pd Gianni Carbini, ex vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune, molto vicino all’attuale assessore Alessandro Boiano, e al consigliere Luca Taras che nella capogruppo di lunedì ha “rimandato in commissione” l’odg con il quale il sindaco chiedeva l’appoggio del consiglio per la sua “variante di compromesso”.«Abbiamo discusso a lungo della metropolitana di superficie – sottolinea Carbini – e alla fine abbiamo deciso, scrivendolo a chiare lettere nel patto di maggioranza di fine mandato condiviso anche dal sindaco, di portare a casa i finanziamenti seguendo il progetto presente nel Puc. Che ha giù tutte le autorizzazioni necessarie, e che può essere realizzato e bandito senza correre alcun rischio di perdere le risorse. Cambiare le carte in tavola adesso è inutile e dannoso. Se ci sono migliorie possibili si possono esaminare a cantiere aperto. Anche perché sul secondo lotto, fino alla 131, mi sembra non ci sia discussione. Andiamo avanti dunque, senza perdere ulteriore tempo. E poi, a bocce ferme e cantiere in moto, discutiamo di eventuali varianti. Senza fughe in avanti e inutili contrapposizioni».Una posizione che dà ben conto di un fronte tutt’altro che unito alle spalle del sindaco Nicola Sanna. Che comunque è assolutamente risoluto a portare avanti la sua “soluzione di compromesso”, che arriverà questa pomeriggio sul tavolo dell’assessore Carlo Careddu, che rimane in attesa di una decisione ufficiale e condivisa di Palazzo Ducale, al momento ben lontana all’orizzonte. (g.bua)

