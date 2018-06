Gli infermieri chiedono stabilizzazioni e produttività - Cronaca

SASSARI. Il Nursing Up attende ancora risposte dai vertici dell’Aou sulla certificazione dei fondi 2016-2018.«Il direttore generale si era impegnato con i sindacati per poter quanto prima erogare ai lavoratori dell’ex ASL 1 transitati all’interno dell’Aou con l’incorporazione del Santissima Annunziata la tanto agognata produttività degli ultimi tre anni e il riconoscimento giuridico ed economico della fascia retributiva. Ad oggi – prosegue il Nursing Up – di tali promesse rimane poco o nulla allontanando ulteriormente i lavoratori dalla speranza di poter ottenere ciò che gli spetta contrattualmente». Altro tema è la mancata stabilizzazione di quattro infermiere precarie. «La nostra lettera in merito alla stabilizzazione non ha ancora ottenuto una risposta. Mentre la gigantesca Ats procede in maniera spedita verso le assunzioni a tempo indeterminato, in linea con l’accordo siglato tra Assessorato alla Sanità e organizzazioni sindacali il primo marzo 2018, la Aou di Sassari appare ancora in alto mare; oltre ad un banale censimento nient’altro si è fatto, e nella pratica delle procedure, non potrà procedere con le stabilizzazioni sino a che non stilerà il fabbisogno del personale, e lo stesso dovrà passare al vaglio delle organizzazioni sindacali. Appare evidente che difficilmente la Aou riuscirà a rispettare le tempistiche imposte dall’accordo regionale».Un altro punto sul quale il sindacato degli infermieri batte, è anche l’avvio di una mobilità interaziendale per tutti coloro che vorrebbero rientrare a casa.

