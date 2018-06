Finanziate otto borse di lavoro per i giovani - Cronaca

ITTIRI. Prosegue, anche per il 2018, il progetto del Comune di Ittiri: “Borse di Lavoro-Un’opportunità”. Lo comunica, l’assessorato ai Servizi sociali che, attraverso l'utilizzo di importanti risorse di bilancio, avvia il progetto “Un'opportunità” consistente nell'erogazione di otto borse lavoro per giovani ittiresi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una situazione di disagio economico (Ise non superiore a 6000 euro). Il progetto mira, precisa il documento, all'insediamento formativo/lavorativo presso aziende per all'acquisizione di competenze e conoscenze che possano favorire il superamento della condizione di disagio e l'inserimento nel mercato del lavoro.Ogni borsa prevede l’inserimento per sei mesi nelle aziende che manifesteranno il proprio interesse per l’iniziativa. Per l’impiego di ogni beneficiario è prevista l’erogazione di un assegno proporzionale all’attività svolta per un importo massimo pari a 500 euro mensili. Le domande per l’ammissione all’intervento potranno essere presentate al Comune di Ittiri negli orari di apertura al pubblico fino al 16 luglio 2018, allegando la documentazione richiesta come da bando visionabile sul sito del Comune. Le aziende interessate, alle quali verrà riconosciuto un contributo (spese per il tutor, assicurazione Inail e stipula polizza rct, fornitura ai beneficiari di mezzi e attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività previste), potranno presentare la propria manifestazione di interesse secondo lo schema disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali e nel sito internet del Comune. (vi.ma.)

vedi su La Nuova Sardegna