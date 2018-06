Cagliari Dinamo academy conferma Allegretti

Primo tassello per il sodalizio rossoblu: l´esperta ala varesina vestirà la canotta cagliaritana anche per il campionato nazionale di serie A2 di pallacanestro maschile 2018/19

CAGLIARI - Prima importante conferma per la Cagliari Dinamo academy: Marco Allegretti vestirà infatti la maglia rossoblu anche nella prossima stagione. Allegretti, nato ad Angera il 30 aprile 1981, è stato uno dei protagonisti dell’ultimo ottimo campionato della formazione di coach Paolini, chiudendo l’anno con 9,3punti e 5,1rimbalzi di media a partita, risultando uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico del PalaPirastu per dedizione, intelligenza e concretezza. “Sono davvero felice – commenta il presidente Giovanni Zucca - che la costruzione della nuova squadra inizi dalla conferma di Allegretti. Marco, infatti, non è stato solamente un giocatore fondamentale nel nostro ultimo campionato per le sue prestazioni nelle partite, ma è stato anche un esempio quotidiano in allenamento per impegno, serietà e correttezza e ha saputo incarnare al meglio i valori della nostra società”.

“La mia conferma a Cagliari – aggiunge Marco Allegretti - mi riempie di gioia. Torno in una squadra e in una città dove nella passata stagione mi sono trovato benissimo. Non vedo l'ora di giocare nuovamente al Pala Pirastu per riabbracciare i nostri tifosi, con la speranza di far appassionare tante nuove persone”. Allegretti è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Varese, facendo il suo esordio in serie A nella stagione 1999/2000. Dopo un anno in prestito a Borgomanero, in A2, è tornato a Varese nell’estate 2002 ed è rimasto in biancorosso per quattro stagioni, partecipando anche all’Uleb Cup e facendo registrare, nel 2003/04, 6,1punti ed 1,3rimbalzi di media. Nel 2006, è passato a Ferrara, in Lega 2, dove ha realizzato 9,1punti di media nella prima stagione e 9,8punti, con 3,3rimbalzi di media nella seconda, chiusa con la conquista della promozione in serie A. Confermato alla Carife nella massima serie, il lungo ha messo a segno 4,7punti di media.

Nell’estate 2009, Marco Allegretti è tornato in A2, all’Umana Reyer Venezia, dove è rimasto per tre anni, fornendo un contributo decisivo alla promozione in serie A degli orogranata al termine della stagione 2010/11 con 6,8punti e 3,4rimbalzi di media, e giocando quindi nuovamente il massimo campionato nel 2011/12. Dopo aver iniziato l’annata 2012/13 al Nuovo basket Napoli, in A2, si è trasferito nel febbraio 2013 alla Fmc Ferentino. L’anno successivo, il lungo è ritornato all’Azzurro basket Napoli, facendo registrare 7,1punti e 3,5rimbalzi di media nella prima stagione e 9,3punti, con 4,5rimbalzi di media nella seconda. Nell’estate 2015, Allegretti è stato ingaggiato dalla Proger Chieti, dove è rimasto per due anni, prima di arrivare a Cagliari. Allegretti ha anche partecipato con la Nazionale italiana ai Mondiali Universitari nel 2005 ed ai Giochi del Mediterraneo nel 2009.

