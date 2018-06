Scuola estiva di vela a Stintino

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di vela su deriva e cabinato, per adulti e bambini dai 6 anni in su

STINTINO - Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la scuola Vela Fiv Estiva 2018 del circolo Nautico Torres di Stintino. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di vela su deriva e cabinato, per adulti e bambini dai 6 anni in su.

Da lunedì 25 giugno inizieranno le lezioni con orario dalle 9.30-13.30 e 14- 8, nelle splendide acque di Stintino. Le lezioni prevedono una parte teorica e pratica, dove si acquisiranno le conoscenze, a vari livelli per la navigazione a vela.

Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso del certificato medico non agonistico in corso di valenza, obbligatorio per il rilascio della tessera Fiv. Le lezioni saranno tenute dell’istruttore federale Simone Tinteri del circolo Nautico Torres.Per maggiori informazioni si può chiamare la segreteria al 079523519 o 3923572523