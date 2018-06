Siccità e risarcimenti, boccata d´ossigeno

Arrivano i finanziamenti per il risarcimento dei danni causati alle aziende sarde dalla siccità che ha fortemente colpito la Sardegna nel 2017. Cosi ha deciso la Giunta Pigliaru, andando a stanziare 25milioni di euro attraverso l’approvazione di una variazione di bilancio.

Questi soldi si sommano ai 20 deliberati dal Consiglio regionale con la Finanziaria del 2018. Dunque, in totale 45milioni, che per le aziende messe in ginocchio dalla straordinaria assenza di piogge dell’anno passato rappresenta una vera boccata d’ossigeno utile a ricoprire i costi per i danni causati dalla siccità.

In questa stagione, il clima è stato benevolo, ma non dobbiamo abbassare la guardia in vista anche dell’anno prossimo. Del resto, l’agricoltura rappresenta uno dei pilastri dell’economia sarda e deve trovare sempre più tutele e sostegno da parte delle Istituzioni anche a livello locale dove, a partire dall’agro, ma in generale in tutta la fascia extra-urbana che circonda Alghero, sono presenti attività che sono delle vere e proprio, sebbene spesso piccole come dimensioni, eccellenze del comparto.

* capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Alghero

Commenti