Pili: “Abbanoa bocciata. Per i giudici conguagli fuorilegge”

Pili: “Abbanoa bocciata. Per i giudici di Nuoro conguagli fuorilegge”. Mauro Pili, leader di Unidos, attacca Abbanoa. “Le notizie divulgate oggi da Abbanoa sono false sotto ogni punto di vista. I giudici di Nuoro hanno ribadito che si tratta di conguagli illegittimi e fuorilegge. Il tentativo maldestro di manipolare la verità è un fatto gravissimo e l’ordinanza del tribunale di Nuoro sancisce il divieto di minacciare slacci per il mancato pagamento dei conguagli e vieta il pagamento coattivo di quelle somme pretese per il conguaglio 2005-2011. Per ogni violazione Abbanoa dovrà pagare una sanzione di 516 euro per ogni richiesta o minaccia di slaccio per ogni singolo utente. Abbanoa viene bocciata pesantemente e si conferma la totale illegittimità dei conguagli 2005-2011. Adesso si attende la decisione sulla class action già incardinata al tribunale di Cagliari”.

Lo ha detto poco fa Pili divulgando la decisione del tribunale di Nuoro sul ricorso di Abbanoa.

