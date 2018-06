Venerdì 22 giugno, alle ore 10:00, durante il mercatino settimanale, tra via Sardegna e via Sicilia, in Assemini, il senatore della Lega-Psd’Az Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Governo Conte, incontrerà i cittadini.

La visita sarà occasione per sostenere l’elezione del candidato Sindaco Antonio Scano. Saranno presenti, oltre ad Antonio Scano, anche i referenti politici nazionali, regionali e locali del progetto politico nato in occasione delle elezioni dello scorso 4 marzo.

L'articolo Elezioni a Assemini: arriva il ministro leghista Centinaio proviene da Casteddu On line.