Successo ad Olbia per la Festa del gusto

Ottimo riscontro per la tappa olbiese dell’evento enogastronomico organizzato da Primavera Sulcitana. Il centro storico del capoluogo gallurese preso d’assalto da residenti e turisti tra cibo e spettacoli. E adesso fari puntati sulla tappa di Quartu Sant´Elena, al Poetto

OLBIA - La “Festa del gusto” prosegue il suo trascinante successo, registrando ottimi numeri durante le quattro giornate olbiesi dell’evento, la scorsa settimana, nelle tre piazze del centro storico, Mercato, Matteotti e Regina Margherita. Decine di migliaia di cittadini e turisti hanno sciamato tra gli stand, approfittando dell’occasione per assistere alle esibizioni 100percento made in Sardegna e gustando specialità sarde, nazionali ed internazionali.

«Quando un evento raccoglie i numeri e il successo che oggi vanta la tappa olbiese della Festa del gusto è più che mai doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale, facendo vivere al massimo le aree pedonali del centro storico - dichiara l’assessore comunale al Turismo Marco Balata - A partire dagli organizzatori, i bravissimi Alessia Littarru ed Ivan Scarpa, i commercianti, tutti i partecipanti dei vari stand, Aspo, Ig Gallura, la Devizia. Tutta l'Amministrazione, Il sindaco, le Forze dell'ordine, le guardie zoofile. E i nostri concittadini che, insieme ai tantissimi turisti, hanno partecipato con l'entusiasmo che solo una comunità unita è capace di dimostrare».

Felicissima la presidente di Primavera Sulcitana Alessia Littarru: «Olbia ci ha accolto ancora una volta con un calore straordinario, il successo della Festa del gusto è intrinsecamente legato a questa meravigliosa città, ricca di bellezza e storia. Saremo contenti di poter tornare l’anno prossimo». Ora, la “carovana del gusto” è già in viaggio verso Quartu Sant’Elena: da domani, giovedì 21, a domenica 24 giugno, l’appuntamento è al Poetto, nell’area “famosa” per essere stata, per tanti anni, regno dei ricciai. Altri quattro giorni all’insegna del gusto e del divertimento.

