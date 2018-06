varco pedonale per l´imbarco sulla Sara D

L´intervento deciso dalla Capitaneria e dall´Authority ha lo scopo di facilitare le operazioni di imbarco e di sbarco dei passeggeri del traghetto “Sara D”

PORTO TORRES - La Capitaneria di porto in collaborazione con i funzionari dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna della sede locale di Porto Torres, unitamente alla preziosa collaborazione del personale della Compagnia Portuale di Porto Torres, questa mattina ha predisposto l’apertura di un varco pedonale presso la Banchina Sud-Ovest del porto commerciale di Porto Torres in prossimità dell’imbarco e sbarco dei passeggeri della motonave “Sara D”, unità che garantisce il collegamento marittimo tra Porto Torres e Isola dell’Asinara e viceversa.

L'intervento ha lo scopo di facilitare le operazioni di imbarco e di sbarco dei passeggeri del traghetto “Sara D” rendendo, in questo modo, più agevole il tragitto da percorrere per raggiungere il punto di imbarco e sbarco a bordo della unità navale. All’interno dell’area compresa tra il ciglio banchina e la recinzione che individua l’area di security è vietato parcheggiare con qualsiasi automezzo; i parcheggi sono, invece, consentiti negli appositi stalli presenti all’esterno della suddetta area come previsto dall’ordinanza in data 5 marzo 2015 della Capitaneria di porto che regolamenta la viabilità nel porto di Porto Torres.