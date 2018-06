Cagliari, la lettera: “Disabili psichici senza soldi. Aspettando Regione e Comune”

Disabili psichici. Fondi in ritardo. La lettera di Enrico: “Io vivo a Cagliari con mio zio malato ed invalido per disturbi psichici. Vorrei dire: come mai il Comune di Cagliari non effettua i pagamenti dei seguenti mesi: dicembre, marzo, aprile, maggio. In base alla legge regionale 20/97 la Regione Sardegna ha liquidato in data 11/06/2018. Ma dagli uffici del comune dicono ancora che non sono stati liquidati i fondi. A chi dovrei credere? Nel sito della Regione c’è scritto che sono stati liquidati. Questi soldi servono per curarsi. E mio zio è solo uno dei tanti sofferenti”.

