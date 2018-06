Algherese in piazza: canzoni alla Muralla

Torna la musica algherese in piazza, con i concerti del gruppo folk, una delle poche realtà che ancora porta avanti la vera essenza della canzone popolare locale. Da venerdì, alle 21, ogni settimana, il gruppo si esibirà in Piazza Misericordia

ALGHERO - Torna la musica algherese in piazza, con i concerti del gruppo folk Amics de la Muralla, una delle poche realtà che ancora porta avanti la vera essenza della canzone popolare locale. Da venerdì 22 giugno, alle 21, ogni settimana, il gruppo si esibirà in Piazza Misericordia, nel Centro storico, su pregevole iniziativa degli esercenti, bar e ristoranti che si affacciano sulla piazza dove, negli Anni Settanta, ebbe vita uno dei più prolifici laboratori della canzone algherese: il Bar Folklore.

Ogni venerdì il quartetto composto da Piero Sotgiu, Berto Calaresu, Franco Mulas e Cristian Melone proporrà il miglior repertorio composto dai brani popolari degli autori più amati, come Pasqual Gallo, Pino Piras e Pino Multineddu, passando per le più conosciute canzoni folk algheresi. L’iniziativa è destinata ad avere un sicuro successo di pubblico, visto l’interesse da sempre mostrato dagli algheresi per le composizioni più autentiche che interpretano il sentimento popolare, oggi quasi in via di estinzione.

L’appuntamento, a totale carico delle attività della Piazza Misericordia, rappresenta un momento di spettacolo autentico in grado di intrattenere anche i visitatori ed i turisti, nel solco di una tradizione che in passato vedeva il centro storico della città luogo di appuntamenti musicali folk programmati nella stagione estiva.

