sorpresi all’interno di una ditta di legnami

I Carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per furto aggravato in concorso F. G., 23enne cameriere di Selargius con precedenti e D. D. 38enne disoccupato, sempre di Selarigus e con precedenti.

I militari li hanno sorpresi intorno alle tre di notte, durante un servizio di controllo, all'interno di un capannone della ditta SP Legnami dopo avere accatastato materiale vario per l'agricoltura pronto per il trasporto e con indosso cento euro circa in monete, rubate dal cassetto della scrivania di un ufficio.

La refurtiva è stata restituita.

Gli arrestati, hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Quartu SE in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall'A.G.