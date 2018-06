Export, 20mln verso Paesi euroasiatici

L'export delle imprese sarde verso Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Bielorussia e Georgia, riguardante prodotti delle imprese sarde produttrici di alimentari, abbigliamento, articoli in pelle, macchinari e attrezzature, tessile, mobili, legno e sughero, stampati ma anche prodotti chimici e di raffinazione, secondo i dati Istat elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, alla fine del 2017 ha ammontato a circa 20 milioni di euro (19milioni 260mila), in crescita del 35% rispetto al 2016.

I prodotti realizzati sull'Isola che sono venduti sul mercato russo valgono 12,9 milioni di euro, in salita rispetto al 2016 di 4,8 mln di euro. I prodotti maggiormente richiesti sono: frutta e ortaggi lavorati e conservati, oli e grassi vegetali e animali e prodotti da forno e farinacei. Nel 2017 i ricavi dalle vendite di prodotti dell'Isola in Kazakistan sono stati pari a 6,2 mln (+5,6 mln rispetto al 2016). Il mercato dell'Azerbaigian, della Bielorussia e della Georgia, in totale fattura circa 1 mln.

Per incrementare le esportazioni in questi mercati Confartigianato ha portato nell'Isola 20 buyer e giornalisti da Russia, Kazakhstan, Azerbaijan e Bielorussia per acquistare prodotti agroalimentari, vino, e conoscere aziende con un occhio ai territori. Dal oggi fino al 29 giugno, due incoming tour organizzati nell'ambito del programma "StoreSardinia". Gli importatori, ristoratori, distributori e giornalisti provenienti dai Paesi euroasiatici, verranno guidati alla scoperta di aziende di Oliena, Oschiri, Lanusei, Siamanna, Gonnosfanadiga, Lula, Benetutti, Sorso e Nuragus e dei loro territori.