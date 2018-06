Ivan Sotgiu vince ad Alghero

Il portacolori della Bc Angelo Roth ha vinto la quinta edizione del Grand prix Riviera del corallo, conquistando la medaglia d’oro nella gara regina del singolare maschile senior

ALGHERO - Ivan Sotgiu, della Bc Angelo Roth, vincela quinta edizione del Grand prix Riviera del corallo, battendo in finale Daniele Carlone (Bracciano badminton) 21-16, 21-10 e conquistando la medaglia d’oro nella gara regina del singolare maschile senior. In un avvincente week-end di badminton, nella palestra ITI di Via degli Orti, ad Alghero, si sono disputati 103 incontri per attribuire le nove medaglie d’oro in palio. Importanti i numeri del torneo, con quarantuno atleti partecipanti, appartenenti ad otto società di badminton di Isola e Penisola: Bc Angelo Roth di Alghero, Polisportiva Le Aquile di Quartu Sant’Elena, Shalom onlus di Luras, Shalom Calangianus, Junior Bcm di Milano, Bracciano badminton, Sportinsieme Roma di Capena e Ss Lazio di Poggio Mirteto.

Nel singolare femminile senior, vittoria per la forte atleta dello Junior Bcm Milano Ilaria Biffi, che conquista anche la medaglia d’oro nel doppio femminile senior con la sua compagna di club Sofia Camerota. Nel doppio maschile senior, dominio della coppia Ivan Sotgiu–Daniele Carlone, quotata nella classifica nazionale, che vincono in finale contro la coppia Federico Campus–Francesco Feliziani. Nel doppio femminile senior, dominio della forte coppia milanese Biffi-Camerota, che prevale nettamente sulla coppia Tonelli-Desplats (Sportinsieme Roma–Aquile Quartu) 21-8, 21-4.

Appassionante la gara di doppio misto, con sedici coppie partecipanti ed una finale equilibratissima, che ha visto prevalere la coppia Carlone–Biffi su Sotgiu–Camerota con un doppio 22-20. Nel singolare maschile junior, la medaglia d’oro è andata a Francesco Vallone (Ss Lazio), che ha battuto in una finale equilibrata l’algherese Davide Murineddu. Nel singolare femminile junior, si conferma la forte atleta algherese Marta Cau, che conquista il primo posto battendo in finale la sua compagna di club e di doppio Livia Meloni. La coppia Cau-Meloni vince anche la medaglia d’oro nel doppio femminile junior, battendo in finale le atlete dello Shalom Calangianus Carta-Masala. Nel doppio maschile junior, netta affermazione della forte coppia algherese Alessandro Garau–Davide Murineddu, che conquistano la medaglia d’oro con un secco 21-8, 21-10.

Nella foto: il podio del singolare maschile

Commenti