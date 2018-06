Maturità 2018, via alla prima prova per 12.551 studenti sardi

Maturità 2018, è arrivato il grande giorno per 12.551 studenti sardi. Ansia, paura, emozioni di una giornata che si terrà in ricordo per tutta la vita. La campanella è suonata alle 8:30 per la prima prova, il tema d’italiano. Giovedì, domani, la seconda prova di indirizzo: matematica allo scientifico, greco al classico, lingua straniera al linguistico. Venerdì la terza e ultima, il quizzone. Poi chi raggiungerà i punti necessari dovrà vedersela a fine mese con l’esame orale.

Confermato anche quest’anno il divieto assoluto di pc, tablet smartphone. Sul banco oggi solo foglio, penna e vocabolario.

