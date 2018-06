Settimo San Pietro, tre auto in fiamme nella notte

Tre auto a fuoco nella notte in via Copernico a Settimo San Pietro. La chiamata alla centrale dei vigili del fuoco è arrivata attorno all’una, gli operatori coordinati dalla Sala operativa del 115 sono tempestivamente intervenuti con due automezzi e un’autobotte. All’arrivo hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

