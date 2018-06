A Cagliari, favole a teatro

Favole e filastrocche per un coinvolgente divertissement teatral musicale a misura di bambini. Oggi, al TsE di Is Mirrionis, appuntamento con l´animazione-spettacolo “Rodari... per tutto l´anno!”, di e con Alessandra Leo e Stefano Ledda, che chiuderà la rassegna “Teatro e marmellata”, pensata per le famiglie nel progetto “Teatro senza quartiere/per un quartiere senza teatro”

CAGLIARI - Tra buffe filastrocche ed affascinanti favole di uno dei più grandi autori di libri per l'infanzia, un divertissement pensato per grandi e piccini: s'intitola “Rodari… per tutto l’anno!/Viaggio tra le pagine di Gianni Rodari”, lo spettacolo/evento firmato Teatro del segno in programma oggi (mercoledì), alle 17, al TsE di Is Mirrionis, a Cagliari. Un'originale pièce “a misura di bambini”, liberamente ispirata alle “Filastrocche per tutto l’anno” ed alle “Filastrocche in cielo e in terra”, alle “Favole al telefono” come a “C’era due volte il Barone Lamberto” ed a “Il libro degli errori”, affidata al talento istrionico di Alessandra Leo e Stefano Ledda, per un omaggio all'inventore della “Grammatica della fantasia”, tra poesia e clownerie, che chiude in bellezza la rassegna “Teatro e marmellata”, dedicata a bambini e famiglie ed inserita nel progetto “Teatro senza 1uartiere/per un quartiere senza teatro”, a cura del Teatro del segno.

Tra storie buffe e sorprendenti e personaggi strampalati, riflessioni sul mondo, sulla pace e sulla guerra, in prosa ed in rima, per riscoprire il piacere del raccontare e dell'ascoltare: in “Rodari… per tutto l’anno!”, gli spettatori diventano protagonisti grazie al magico gioco del teatro, rivivendo in prima persona le singolari e surreali avventure evocate dalla penna dello scrittore. Spazio all'immaginazione, con una performance intessuta di parole e musica, in cui la realtà si tinge di nuove sfumature ed allegre note di colore, tra “la luna al guinzaglio” e le “favole a rovescio”, i “numeri straordinari” e “la strada che non andava in nessun posto”, un goloso “palazzo di gelato” ed un “palazzo da rompere” e la fantastica novella del Barone Lamberto, ovvero “i misteri dell'Isola di San Giulio”.

“Rodari… per tutto l'anno!” trae spunto dalla lezione di Rodari, nel segno di una moderna pedagogia, che metta in luce i talenti ed impari dagli stessi bambini il modo migliore per insegnare, catturando la curiosità e l'attenzione ed inserendo l'arte tra gli elementi fondamentali di una didattica illuminata ed efficace, non impositiva, ma attraente. Giocare con le parole di Gianni Rodari, e farle “suonare” insieme, è forse il modo migliore per (ri)scoprire un autore che ha rivoluzionato in positivo la cultura del Novecento, regalando piccoli gioielli in prosa e poesia dedicati ai cuccioli della specie (creature preziose, ciascuna con una sua personalità e sensibilità), che diverranno le donne e gli uomini di domani.

E per chi volesse concedersi il gusto di regalare la visione di uno spettacolo, continua l'iniziativa del “Biglietto sospeso” che, come il “caffè sospeso” a Napoli, permette di offrire un ingresso a teatro, tra divertimento ed emozioni, e di sostenere la cultura. “Teatro senza quartiere/per un quartiere senza teatro”, con la direzione artistica di Stefano Ledda, fa del TsE di Is Mirrionis un prezioso ed attivo centro d'arte e cultura, oltre che un nuovo palcoscenico per la città di Cagliari.

