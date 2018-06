La Marella Explorer porta nuovi crocieristi - Cronaca

PORTO TORRES. Il Comune ha riattivato la macchina dell'accoglienza per l’approdo di domani in banchina della nave crociera “Marella Explorer”. Si tratta di una ammiraglia del nuovo brand Marella Cruises controllato dalla Tui, leader mondiale del settore turistico, che ritornerà nello scalo marittimo turritano anche il 13 agosto e il 10 settembre prossimi. Le stesse modalità di accoglienza saranno riservate ai croceristi dell’“Artania”, della compagnia tedesca Phoenix Reisen, il 27 ottobre. In occasione degli approdi della “The World” (previsti il 29 e 30 giugno) e della “Saga Sapphire” (3 dicembre) - navi di dimensioni ridotte ma di grande prestigio - verrà svolta invece un'accoglienza esclusiva solo nella banchina di approdo. Davanti alle due navi ci sarà l'infopoint con lo spazio di promozione della città e il gruppo folk. La stagione crocieristica è già cominciata tra maggio e giugno con gli arrivi straordinari della “Berlin” e della “Panorama II” e prevede in tutto nove scali. Per il ritorno in porto della “Berlin”, previsto il 17 ottobre, l'accoglienza sarà svolta direttamente a bordo con operatori plurilingue che distribuiranno ai circa quattrocento turisti materiale informativo e mappe della città e del territorio.I numeri degli arrivi di navi crociera per il 2018 sono decisamente minori comunque rispetto ai 25 scali dello scorso anno con la compagnia Costa Crociere. Una notizia che operatori e agenzie marittime conoscevano fin dall’inizio dell’anno, dopo il disimpegno manifestato ufficialmente dagli armatori liguri che avevano scelto altri lidi sardi per approdare nonostante i numeri estremamente positivi registrati nelle località turistiche del nord-ovest dell’isola. In quell’occasione gli operatori dei settori turistico, commerciale e culturale avevano chiesto all’amministrazione comunale di mettere in campo ogni iniziativa utile affinchè Costa Crociere confermasse anche per il 2018, come annunciato in sede di presentazione, la programmazione di 25 scali.Alla fine la spinta istituzionale non si è concretizzata nei confronti della compagnia navale e l’Autorità di sistema portuale ha previsto nove approdi nel calendario di quest’anno. Un danno per l'economia della zona e per i commercianti, dunque, che si dovranno accontentare della novità dei turisti inglesi. Per quanto riguarda l’accoglienza, invece, è previsto l’infopoint nel molo di approdo della nave, un ulteriore stand nei pressi della torre Aragonese con personale plurilingue e uno spazio dedicato agli operatori che vorranno offrire servizi turistici. Confermata anche la partecipazione degli studenti del Liceo scientifico e linguistico, un punto di promozione della città con i figuranti in abito tradizionale di Porto Torres e il mercatino nel corso Vittorio Emanuele con operatori dell'ingegno, dell'artigianato e alimentari. «Dopo tre anni ospitiamo in città una nave della Tui – dice il sindaco Sean Wheeler –, ma con un nuovo target di riferimento, e riconfermeremo le modalità di accoglienza potenziate lo scorso anno e apprezzate dai turisti che ci hanno lasciato riscontri positivi soprattutto sulle informazioni ricevute a terra. Abbiamo prospettive di crescita per il prossimo anno, con il ritorno di Costa Crociere e di altre compagnie internazionali».

