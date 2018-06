A Baratz, sotto un cielo stellato

Nuovo appuntamento al Centro per l’educazione ambientale e la sostenibilità Lago Baratz per il progetto del Comune di Sassari e di Alea-Ricerca ambiente “I Venerdì del lago”

SASSARI - Nuovo appuntamento al Centro per l’educazione ambientale e la sostenibilità Lago Baratz per il progetto del Comune di Sassari e di Alea-Ricerca ambiente “I Venerdì del lago”. Venerdì 22 giugno, alle 19, è in programma una serata dedicata alle costellazioni dal titolo “Miti e stelle”. Gli esperti della Società astronomica turritana Gian Nicola Cabizza, Lorenzo Mocci e Pietro Cherchi condurranno l'iniziativa dedicata alle stelle “Costellazioni e miti del cielo estivo. Il cielo del solstizio estivo nella storia e nella letteratura”.

Si inizia con l'intervento di Cabizza dal titolo “Un calendario astronomico dell'età del ferro”: l'esperto racconterà al pubblico una delle testimonianze più complete di un calendario risalente all’Ottavo Secolo a.C. descritto dal poeta greco Esiodo nel canto dedicato all'agricoltura del suo poema “Le opere e i giorni”. A seguire, dopo un piccolo aperitivo, l’osservazione guidata del cielo stellato nel cortile del Ceas Lago Baratz, luogo caratterizzato da un bassissimo inquinamento luminoso. Sarà possibile, tra gli altri, osservare il celebre pianeta con gli anelli: Saturno.

L'ingresso e la partecipazione sono gratuiti. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure telefonare ai numeri 079/533097 o 347/6791906. I venerdì del lago sono un progetto del Ceas Lago Baratz finanziato dall’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente e cofinanziato dal settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari.

