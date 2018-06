All´Antiquarium le Nuances polifoniche dei Madrigalisti

In occasione della Festa della Musica in programma giovedì 21 giugno alle ore 20, l´Antiquarium Turritano ospiterà il coro dei Madrigalisti Turritani, diretto dal maestro Laura Lambroni, che si esibirà in un concerto dal titolo “Nuances polifoniche”

PORTO TORRES - In occasione della Festa della Musica in programma giovedì 21 giugno alle ore 20, l'Antiquarium Turritano ospiterà il coro dei Madrigalisti Turritani, diretto dal maestro Laura Lambroni, che si esibirà in un concerto dal titolo “Nuances polifoniche”. Il programma include alcuni fra i più preziosi lavori di musica vocale di autori di tutti i tempi. Si passa dalle polifonie rinascimentali dell'autore fiammingo Giaches De Wert all'evocativo simbolismo neoclassico di Claude Debussy attraverso la variopinta espressività contrappuntistica del genio barocco Claudio Monteverdi; citando autori novecenteschi e contemporanei quali Francis Poulenc e Rihards Dubra fino ad arrivare alle pregiate composizioni di Antonio Sanna, ispirate alla più bella musica popolare sarda. La Festa della musica è una manifestazione popolare, promossa dal ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d'estate. Per l'occasione il Museo resterà aperto oltre il consueto orario, anche dalle ore 18 alle 21, con ingresso gratuito.