Legge e cultura: incontro a Sassari

SASSARI - "Le istituzioni politiche e giudiziarie in Italia. Continuità e cambiamento nel decennio della grande crisi globale" è il titolo del convegno in programma oggi che si svolgerà domani, mercoledì 20, e giovedì 21 giugno, nell'Aula magna dell'Università degli studi di Sassari. Tra i relatori, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini ed il presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno, che interverranno giovedì. L'incontro, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, con l'associazione Elsa, e finanziato della Regione autonoma della Sardegna, riunisce i massimi esperti della materia provenienti da numerose università italiane per illustrare quali trasformazioni siano intervenute nelle Istituzioni italiane alla luce delle crisi economiche e politiche dell'ultimo decennio. Si parte domani, alle 9, con i saluti istituzionali del rettore dell'Uniss Massimo Carpinelli, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Gian Paolo Demuro ed il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Gianfranco Ganau. Il programma è suddiviso in cinque sessioni, da "Presidenti e processi di presidenzializzazione" a "Sistemi elettorali" ed "Assemblee elettive". Nella seconda giornata, dalle 9 alle 16, saranno affrontati i temi "Magistratura", "Governo e Pubblica amministrazione" ed "Autonomie territoriali"