Cagliari, scontro auto moto in viale Monastir: centauro all’ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio nel viale Monastir. Coinvolte una Yamaha 125 guidata da un 23enne di Elmas ed un’Alfa Romeo condotta da un 43enne di Bono che, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio, ma senza gravi conseguenze, è stato il centauro, subito soccorso da un’equipe del 118 e trasportato all’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice verde. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.