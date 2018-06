Cagliari, alcol fuori orario e tavolini abusivi: multe alla movida in centro

Occupazione di suolo pubblico con sedie e tavolini non autorizzata e vendita di alcolici fuori orario in violazione all’ordinanza sindacale. Sono queste le principali sanzioni degli agenti della polizia locale scattate in questi giorni nel quartiere della movida cittadina. Per i primi sono stati staccati verbali da 169 euro, per il titolare del minimarket sorpreso a vendere alcolici dopo l’una e mezzo, 500 euro.

Sono in programma ulteriori controlli da parte delle donne e degli uomini Polizia Municipale.

