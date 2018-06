TEMPIO PAUSANIA, Imprenditore nel settore pubblicitario non ha dichiarato 120.000 euro al Fisco

Durante una verifica fiscale a Tempio Pausania, nei confronti di un libero professionista gallurese che opera nel settore pubblicitario, i finanzieri, grazie all’ausilio delle banche dati ed a mirati riscontri nel territorio, hanno scoperto un’evasione fiscale.

I militari hanno ricostruito quanto effettivamente guadagnato dall’imprenditore, attraverso il conteggio dei documenti fiscali emessi e non annotati correttamente in contabilità, nelle annualità dal 2012 al 2017, accertando ricavi non fatturati – e conseguentemente non dichiarati – per circa 120mila euro ed un’evasione Iva per oltre 26.000. (red)

(admaioramedia.it)