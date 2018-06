Lotta alla contraffazione: interventi nel Cagliaritano

Sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari oltre duecento articoli contraffatti, tra capi d´abbigliamento ed accessori, tra il capoluogo regionale e la località Giorgino. Denunciato un 37enne senegalese

CAGLIARI - Nel corso delle attività di controllo del territorio, le Fiamme gialle del Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari hanno eseguito, in quest’ultimo periodo, diversi interventi nel comparto del contrasto alla contraffazione. Sotto i portici di Via Roma, i Baschi verdi, nel corso delle attività di perlustrazione della zona, hanno trovato, in un primo intervento, un borsone contenente sedici accessori per abbigliamento contraffatti, tra cui scarpe e borse, riportanti i loghi delle principali marche (Nike, Chanel, Burberry’s e Michael Kors).

In un intervento successivo, hanno trovato 140 articoli tra polo, borse, scarpe e tracolle, tutti riconducibili alle migliori marche in commercio. Nel corso di un posto di controllo eseguito in località Giorgino, le Fiamme gialle cagliaritane hanno trovato un 37enne senegalese in possesso di ventitre articoli di abbigliamento ed accessori, abilmente contraffatti, riportanti i marchi delle principali case produttrici presenti sul mercato.

I successivi controlli effettuati nel domicilio dell'extracomunitario, che è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria, hanno portato al rinvenimento di altri ventisei prodotti. I 205 articoli, risultati tutti di ottima fattura, ma che ad un esame più approfondito erano manchevoli di alcuni particolari o elementi distintivi che distinguono un prodotto originale da uno contraffatto, sono stati sottoposti a sequestro.