Scoperti dalla Finanza i furbetti dei contributi sanitari e scolastici a Sestu, Sinnai e Quartu

Scoperti dalla Finanza i furbetti dei contributi scolastici a Sestu, Sinnai e Quartu. Le Fiamme Gialle hanno individuato diverse persone che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nei settori sanitario e scolastico. I richiedenti avevano in pratica attestato delle situazioni di reddito inferiori a quelle vere, potendo così beneficiare degli aiuti pubblici.

Sono così spuntati contributi allo studio irregolari per 390 euro a Sestu, mentre a Sinnai e Quartu gli uomini della Finanza hanno scoperto due furbetti dei ticket sanitari, per un totale di 1241 euro. Per loro è scattata una sanzione pesantissima: oltre a restituire i soldi dovranno pagare il triplo di quanto indebitamente ricevuto.

