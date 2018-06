Cala Gonone jazz festival: via alle anteprime

Domani sera, via al primo spettacolo, “I custodi del tempo”, tratto dal romanzo “Passavamo sulla terra leggeri”, di Sergio Atzeni. Parteciperanno il Quartetto Elikes ed il Coro Prama ´e seda, mentre la voce narrante sarà Giovanni Carroni

CALA GONONE – Domani, mercoledì 20 giugno, alle 19.30, nell’Area archeologica Serra Orrios, il primo spettacolo dell’edizione 2018 del Cala Gonone jazz festival sarà i “I custodi del tempo”, tratto dal romanzo di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri”, con il Quartetto Elikes, il Coro Prama ‘e Seda e la voce narrante dell’attore Giovanni Carroni, reduce dal successo teatrale di Macbettu. Lo spettacolo è un adattamento teatrale in cui letteratura, recitazione, canto corale e musica strumentale si incontrano e si confrontano alla ricerca di un terreno comune.

Le pagine del romanzo di Atzeni, in uno stile fantastico e trasognato, narrano l’epopea tragica e grandiosa del popolo sardo, una fonte di ispirazione per la composizione per la colonna sonora che cerca di sottolineare la magia e la difficoltà della storia isolana. Il ruolo del coro e dei musicisti è, come nell’antico teatro greco, di fare da contrappunto e da sfondo alla narrazione teatrale che si dipana lungo i secoli, che dalle “sterminate antichità” arriva fino alla morte della “Reina d’Arborea” Eleonora, terminando con l’invasione spagnola e la resa dei sardi, le cui eroiche imprese verranno tramandate ai posteri. I suoni sono al servizio della parola, e cercano di evidenziarne colori, emozioni, sapori e paesaggi della storia sarda per poter maggiormente riflettere sulla memoria passata e sul futuro.

Non solo musica e letteratura domani: gli archeologi Andrea La Torre e Luca Pellegrini, fin dalla mattina, accompagneranno i presenti a scoprire l'antica arte della fusione del bronzo nel Villaggio nuragico di Serra Orrios. L'associazione culturale l'Intermezzo ed il Museo Archeologico di Dorgali, in collaborazione con la Pro loco Dorgali presentano “Archeologia sperimentale sulla fusione del bronzo”, che prevede tre incontri durante la giornata: 10.30, 16 e 18. In occasione dell'evento, i visitatori di Serra Orrios pagheranno il consueto biglietto d'ingresso al sito: 5euro per gli adulti e 2,50euro per i bambini. Il costo del biglietto per l'anteprima del Cala Gonone jazz festival è di 10euro, disponibili con prevendita sul sito internet di BoxOfficeSardegna, nei punti convenzionati e, in loco, il giorno dello spettacolo.

Commenti