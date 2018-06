Comune Nuoro, è scontro su bilancio

Dopo la bagarre in aula, il bilancio di previsione del Comune di Nuoro da 250 milioni di euro per il triennio 2018-2020 arriva sui banchi dell'assemblea comunale alla scadenza imposta dalla Regione pena il commissariamento. I consiglieri di opposizione, però, hanno abbandonato i lavori nel momento della presentazione del documento finanziario e la discussione rimane ferma al palo nonostante la maggioranza sia riuscita a respingere gli attacchi della minoranza.

Un documento travagliato, che è stato illustrato dall'assessore al Bilancio Luciano Sanna, nonostante la contrarietà della minoranza, che ha sollevato una questione pregiudiziale. "Non si può discutere un bilancio senza il parere del collegio dei revisori - hanno sottolineato a più riprese Pierluigi Saiu (Uniti per Nuoro), Leonardo Moro (centro sinistra) e Basilio Brodu - Il punto all'ordine del giorno, ovvero la presentazione del bilancio provvisorio oggi non può essere presentato". "Ci sono state ingerenze da parte dell'opposizioni nei confronti del collegio dei revisori", ha replicato la presidente della Commissione Bilancio Claudia Camarda che ha chiesto e ottenuto in due occasioni di sospendere la seduta per "poter approfondire la richiesta via email da parte dell'opposizione al collegio dei revisori a cui veniva chiesto un controllo su alcuni punti del bilancio". Una seduta che è andata avanti per ore, con l'opposizione che ha accusato la maggioranza, guidata dal sindaco Andrea Soddu, di inadeguatezza e con la maggioranza che ha respinto la pregiudiziale.

Una situazione difficile quella del comune di Nuoro a causa del dissesto finanziario per debiti accumulati negli anni: circa 50 mln. Nei prossimi giorni il bilancio sarà portato in consiglio per l'approvazione. Un banco di prova importante per capire se l'ente proseguirà senza rotture. "Attendiamo il parere dei revisori per approvare il bilancio velocemente - ha detto Soddu - Oggi è stata chiara a tutti la differenza tra chi vuole assumersi le responsabilità e chi invece, per meri interessi personali, vuole eliminare gli avversari politici invocando nomine di commissari".