Latino americano, tango e zumba: maxi pista da ballo a Cagliari in piazza Garibaldi

di Paolo Rapeanu

Tre giorni tra ballo, shopping e divertimento in pieno centro città, con la partecipazione delle più famose scuole di ballo di latino, latino americano, tango e ki zumba di tutto il sud della Sardegna. Organizzato dall’associazione Ulaas – già “famosa” per aver portato le casette natalizie in piazza del Carmine lo scorso dicembre, registrando un ottimo successo di pubblico – l’appuntamento è per il weekend a cavallo tra giugno e luglio. Dal 29 giugno al primo luglio prossimi, infatti, piazza Garibaldi a Cagliari si trasforma in una maxi pista da ballo gratuita e aperta a tutti. Tre serate per “Ballando sotto le stelle” nella nuova piazza cagliaritana, che si conferma sempre più “casa” per grandi eventi all’aperto. Venerdì, sabato e domenica il “villaggio” del ballo, del cibo e dell’artigianato è aperto dalle 10 sino a tarda notte. All’esibizione dei balli fa da cornice la partecipazione di 30 espositori, con prodotti agroalimentari, dell’artigianato e – come nel caso dei “classici” hobbisti – del proprio ingegno.

