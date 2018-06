Tre vetture sono rimaste coinvolte un incidente avvenuto questa mattina all’uscita di Alghero per via di una mancata precedenza. Il fatto è avvenuto in via Vittorio Emanuele, nelle vicinanze del quartiere Caragol. Sul posto gli agenti della polizia muncipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Uno dei conducenti dei tre mezzi è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Nella foto: immagine d’archivio