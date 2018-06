Sassari-Olbia di nuovo ferma: la fine dei lavori è quasi imprevedibile - Cronaca

SASSARI. Una strada senza uscita. Per la Sassari-Olbia il futuro è fatto di incertezze. Dopo oltre sei mesi di attesa si apre uno spiraglio sul Lotto 2. L'azienda che lo gestiva, la Oberosler, aveva portato i libri in tribunale e chiesto il concordato in continuità. Tutti i suoi appalti in Italia sono stati assegnati alla Pessina di Milano. Attraverso la cessione del ramo di azienda. La nuova impresa non solo si è aggiudicata il Lotto 2, ma anche gli appalti per due tratti della 125, anche questi in mano alla Oberosler. E' quasi impossibile prevedere i tempi per la fine dei lavori sulla Sassari-Olbia. L'allarme arriva dal segretario della Filca Cisl, Giovanni Matta. @LucaRojch@RIPRODUZIONE RISERVATA