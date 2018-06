scoperta evasione per oltre 200mila euro

I militari del Gruppo di Olbia hanno recentemente concluso un’attività ispettiva tributaria nei confronti di un circolo privato del capoluogo gallurese

OLBIA - Importante intervento delle Fiamme gialle del Comando provinciale di Sassari nella lotta al sommerso d’azienda. In particolare, i militari del Gruppo di Olbia hanno recentemente concluso un’attività ispettiva tributaria nei confronti di un circolo privato di Olbia, classificato dalla normativa fiscale come “Ente non commerciale” e specificatamente “Associazione di carattere volontario non a scopo di lucro”, così come da statuto e da atto costitutivo.

L’attività del circolo, avente come scopo principale dichiarato la promozione, valorizzazione e diffusione del patrimonio gastronomico locale, consentiva allo stesso di usufruire delle agevolazioni e dei vantaggi fiscali previsti per tutte le categorie di associazione no-profit. L’attività ispettiva dei finanzieri ha permesso di far emergere la circostanza che l’associazione veniva gestita come una vera e propria impresa commerciale a scopo di lucro, sottraendosi agli obblighi fiscali ed operando in totale evasione d’imposta per gli anni dal 2013 al 2017.

L’associazione, operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “bar ristorante”, in violazione delle più elementari norme tributarie, non teneva la contabilità sulla propria attività commerciale di fatto esercitata in modo regolare e non presentava, ad esclusione degli anni d’imposta 2015 e 2016, per i quali è stata presentata la dichiarazione per enti non commerciali, il previsto modello dichiarativo dei redditi percepiti, palesandosi in tal modo nei confronti dell’erario quale evasore totale. Dopo il controllo, che ha consentito di ricostruire i rispettivi volumi d’affari dell’associazione no-profit controllata con i riscontri indiretto-presuntivo ed analiticonormativo delle operazioni commerciali effettuate nei confronti dei vari clienti, sono stati segnalati alla competente Agenzia delle Entrate ricavi non dichiarati, per il successivo recupero a tassazione, pari a 200.900,69euro, a cui corrisponde un’imposta pari a 70.777,56euro ed un’Iva evasa pari a 23.087,64euro. Inoltre, sono state constatate violazioni alla normativa tributaria in tema di irregolare tenuta della contabilità.