ESCALAPLANO, Fermato e denunciato un bracconiere con un fucile calibro 12

E’ stato sorpreso dagli uomini del Corpo forestale, ieri notte, nella campagna di Escalaplano, vicino ad una ‘pappadroxia’, l’esca di mandorle utilizzata per attirare i cinghiali.

All’uomo, un 56enne di Escalaplano, è stato sequestrato un fucile calibro 12 caricato con munizioni a pallettoni e dotato di una potente torcia utilizzata per abbagliare la preda. Denunciato per porto illegale di arma, in quanto la licenza di caccia legittima il porto solo nel periodo consentito, ora rischia sino a un anno di reclusione ed un’ammenda fino a 1.000 euro. Oltre alle pene previste, sarà confiscata l’arma e revocata la licenza di porto di fucile e l’autorizzazione regionale alla caccia. (red)

(admaioramedia.it)