Membri commissione tecnica Fiume Santo: c´è il bando

PORTO TORRES - Si riapre il bando per la presentazione di due candidature per il ruolo di rappresentante del Comune di Porto Torres nella Commissione tecnica di controllo ambientale della centrale di Fiume Santo. Il bando è stato pubblicato nella home page del sito del Comune, sezione “Bandi di concorso”.

I due precedenti rappresentanti Monica Madrau e Andrea Zirulia erano stati nominati tramite manifestazione d’interesse. In seguito alla scadenza del mandato era stata confermata solo Monica Madrau per nomina diretta mentre Andrea Zirulia aveva lasciato l’incarico per problemi professionali. I nuovi due componenti nominati saranno chiamati a partecipare allo svolgimento delle attività della Commissione della centrale Ep Produzione, un sito sensibile dal punto di vista ambientale, dove opereranno ai sensi del regolamento che ne disciplina il funzionamento.

La durata dell'incarico è stabilita per l’intero mandato amministrativo del sindaco. La domanda può essere trasmessa a mano o a mezzo posta raccomandata, indirizzata al Comune di Porto Torres – Servizio Organi Istituzionali, Ufficio Protocollo in Piazza Umberto I oppure all’indirizzo Pec:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Le domande dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12 del 2 luglio 2018.