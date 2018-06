«Verde e lavoro per Alghero ed Olbia»

Le associazioni ambientaliste Gruppo intervento giuridico, Italia nostra, Lipu e Wwf chiedono alla Regione autonoma della Sardegna che venga destinato il 10percento dei contributi pubblici elargiti al Rally Italia Sardegna per creare duraturi posti di lavoro nel settore verde dell´Isola

ALGHERO - «Si piantino i primi (veri) 4mila alberi a Maria Pia, si creino reali posti di lavoro verde, si effettui il monitoraggio ambientale». Questo il fulcro della lettera aperta scritta dai segretari delle associazioni ambientaliste Gruppo intervento giuridico Stefano Deliperi, di Italia nostra Graziano Bullegas, della Lipu Sardegna Francesco Guillot e del Wwf Sardegna Carmelo Spada ed inviata al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, agli assessori regionali al Turismo Barbara Argiolas, alla Difesa dell'ambiente Donatella Spano ed al sindaco di Alghero Mario Bruno. Il Quotidiano di Alghero la propone integralmente ai propri lettori.

La Sardegna, da quindici anni, è la regione italiana che ospita il rally automobilistico internazionale con gli organizzatori che, nell’edizione del 2017e 2018, hanno posto l’attenzione sulla “sostenibilità ambientale” di una simile manifestazione. E’ evidente che troppo spesso la locuzione “sviluppo sostenibile” risulti non condivisibile e, non solo in questo caso, un vero e proprio ossimoro come afferma Bachisio Bandinu nel saggio “Noi non sapevamo” a proposito della chimica “verde”. Noi non crediamo acriticamente a chi viene in Sardegna a raccontarci l’ennesima storia, e tantomeno intendiamo intraprendere sterili e inutili discussioni, chiediamo in maniera pragmatica fatti concreti e non simbolici: al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e all’assessora al Turismo della Ras Barbara Argiolas che venga destinato il 10percento dei contributi pubblici elargiti dalla Regione sarda al Rally Italia-Sardegna per creare duraturi posti di lavoro (verde) in Sardegna con la piantumazione di migliaia di alberi tra Olbia e Alghero che, per dieci anni la prima città e, cinque la seconda, hanno accolto la manifestazione.

All’assessora all’Ambiente della Ras Donatella Spanu di effettuare una serie di monitoraggi di carattere ambientale lungo i percorsi sterrati al fine di valutarne gli impatti (effetti della polvere sulla vegetazione; sulla fauna dovuti all’inquinamento acustico; sull’avifauna nidificante dovuti all’inquinamento acustico e al deposito di polvere e terra nei siti di nidificazione e riposo). Al sindaco di Alghero Maria Bruno la piantumazione dei primi (veri) 4mila alberi a Maria Pia e la creazione di posti di lavoro reali (non simbolici) per la gestione e cura del verde pubblico nel breve, medio e lungo periodo. Infine, si chiede al sindaco di Alghero a quali principi di valorizzazione dei beni culturali e di mobilità sostenibile si sia ispirato per consentire un assurdo carosello di auto del rally all’interno del centro storico di Alghero.

Foto d'archivio

