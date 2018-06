Porto Ferro, con il Suv sul bagnasciuga: inizia l'estate dei supercafoni - Cronaca

SASSARI. L’estate non è ancora iniziata è c’è chi è già riuscito nell’impresa di salire sul disonorevole podio del super cafone delle spiagge. Il “premio” per il momento va a un algherese di 61 anni che sabato sera - per diverse ore - ha posteggiato comodamente il suo Suv a pochissimi metri dal bagnasciuga di una delle splendide calette di Porto Ferro, passando per le dune sabbiose di Baratz, unico lago naturale dell’isola e zona di importanza comunitaria. La scena non è sfuggita alle persone che si trovavano sulla spiaggia per prendere il sole e in tanti - indignati - si sono rivolti alle forze dell’ordine. Dopo le telefonate dei cittadini, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Sassari, nel cui comune ricade la spiaggia di Porto Ferro. La multa affibbiata è di 206 euro, ma potrebbe scattare anche un procedimento di natura penale. (luca fiori)