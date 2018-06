Migranti: Nois a Cagliari

L´edizione 2018 de “La Sardegna che accoglie”, tra accoglienza ed informazione, è in programma sabato 23 e domenica 24 giugno al Teatro Massimo. L´iniziativa è promossa dalla Regione autonoma della Sardegna, in collaborazione con il Teatro di Sardegna

CAGLIARI - Si discute del tema dell’accoglienza dei migranti e del ruolo dell’informazione in questo delicato ambito nel corso di “Nois, la Sardegna che accoglie”, due giorni di incontri, spettacoli, proiezioni di film e documentari, in programma al Teatro Massimo di Cagliari, sabato 23 e domenica 24 giugno. E’ un’iniziativa promossa dalla Regione autonoma della Sardegna, in collaborazione con il Teatro di Sardegna, con l’intento di offrire spunti di riflessione ed un contributo di idee sul fenomeno dei flussi migratori. Nois si apre sabato 23, alle 10, con l'incontro sui progetti di accoglienza ed integrazione attuati dalla Sardegna e dalla Catalogna: interverranno il presidente della Regione Francesco Pigliaru e la commissaria per l'Immigrazione e l'interculturalità del Comune di Barcellona Lola Lopez, con l'assessore regionale agli Affari generali Filippo Spanu ed il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. La Sardegna, in questi ultimi anni, con la collaborazione dell'Anci e delle Prefetture, ha realizzato iniziative nei campi della prima assistenza, dell’accoglienza e dell’inclusione, della mediazione linguistica e della cooperazione internazionale.

Alle 10.45, è prevista la proiezione del documentario “Crossings-Musa’s story”, di Scott Barker, sulla storia di Musa, giovane migrante gambiano arrivato la scorsa estate a Cagliari, al termine di un viaggio lungo e drammatico. A seguire, il ricercatore dell’Osservatorio di Pavia Giuseppe Milazzo interverrà sul tema “Notizie da paura. La comunicazione dei media sul fenomeno migratorio”. Lo stesso argomento sarà sviluppato nella successiva tavola rotonda a cui partecipano i giornalisti Giovanni Maria Bellu (presidente dell’Associazione “Carta di Roma” e direttore di Sardiniapost), Francesco Birocchi (presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna), Luca Foschi (giornalista free lance), Daniele Biella (giornalista e scrittore), Valentina Bifulco (redattrice di Nois, il tg dei migranti) e Francesca Zoccheddu (giornalista dell’Ufficio Stampa della Regione). Modererà Celestino Tabasso, presidente dell’Associazione della stampa sarda.

Sempre sabato 23, con inizio alle 15, verrà proiettato il cortometraggio “Futuro prossimo”, realizzato da Salvatore Mereu con gli studenti dell'Università degli studi di Cagliari. Il film è incentrato sulle storie dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano nelle coste italiane. Al termine della proiezione, si svolgerà l’incontro sul tema “La narrazione per immagini”, con lo stesso Mereu, il regista Scott Barker, il presidente del Centro internazionale del fumetto Bepi Vigna e Luca Paulesu, autore del libro “Nino mi chiamo”, fantabiografia del piccolo Antonio Gramsci. Alle 16.30, verrà presentato il libro “L’isola dei giusti”, di Daniele Biella, sette storie esemplari di persone che nell’isola di Lesbo hanno offerto un aiuto concreto ai migranti in difficoltà. Alle 18, l’incontro “La città che viaggia”, moderato da Ornella D’Agostino, a cui parteciperanno alcuni richiedenti asilo ospiti dei Centri di accoglienza della Sardegna. Alle 19.30, andrà in scena la performance “Strategie e pratiche di mappatura corporale”, con Alessandro Carboni, un progetto artistico nato con il sostegno della Sardegna film commission.

La prima giornata di “Nois” si chiuderà con lo spettacolo “Bilal, nessun viaggiatore è straniero”, di Annalisa Bianco, con Leonardo Capuano, tratto da “Bilal, viaggiare, lavorare, morire da clandestini”, di Fabrizio Gatti. Per l’apertura della seconda giornata, domenica 24, Nois si sposterà sul Colle di Sant’Elia, dove è in programma, con partenza alle 5, dal Centro d’arte e cultura il Lazzaretto, la "Festa di San Giovanni" con l’esperto etno-botanico Alessandro Nonnoi e l’agronoma Tiziana Sassu. Per le adesioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Alle 18, di nuovo al Teatro Massimo (Mg Gallery), il talk con performance Atlas-On human condition, con Margherita Moscardini. Alle 19, verrà replicato lo spettacolo “Bilal”. Alle 21, per la chiusura della manifestazione, verrà proposta la performance “C.arte d’imbarco”, di Ornella D’Agostino.

