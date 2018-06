Le vetrine della città diventano un set con Cinema in centro - Cronaca

SASSARI. Il Citiplex Moderno ha chiamato. E i commercianti del centro, entusiasti, hanno risposto. Ha tutta l’aria di un appuntamento destinato a crescere quello che dall’altro ieri, e fino al 30 giugno, sta andando in scena nelle vetrine dei negozi cittadini. In scena letteralmente, visto che ogni commerciante aderente (in tutto sono 65) ha deciso di dedicare l’allestimento di una sua vetrina a un film, riproducendo una scena, richiamando i protagonisti o le atmosfere, dando libero sfogo alla creatività. E i risultati sono spettacolari. Si va dall’assassinio sull’Orient Express a Forrest Gump, passando, per citarne alcuni, per Alice nel paese delle meraviglie, Coach Carter Mary Poppins, Tempi Moderni e Colazione da Tiffany, Vacanze Romane e il Tè nel deserto. Una carrellata imperdibile, e un lavoro realizzato con cura, rispetto, amore, che ha ricoperto il centro e i suoi indomiti occupanti di una irresistibile polvere di stelle. E proprio la rivitalizzazione del centro, e il suo collegamento sempre più stretto con la nuova multisala, è all’origine dell’idea targata Citiplex, e sviluppata a tempo di record insieme a Comune e camera di commercio e con la collaborazione di università e confcommercio.«La manifestazione – spiegano gli organizzatori – nasce con l'idea di contribuire alla rivitalizzazione del centro città; creando sinergie tra il territorio, gli esercenti ed i cittadini che saranno parte attiva e centrale dell'iniziativa».Saranno proprio i cittadini a scegliere la vetrina più bella attraverso la compilazione di un voucher che troveranno sia al Cityplex Moderno che all'interno delle attività commerciali aderenti.Il voucher avrà una duplice valenza: da un lato sarà utilizzato per la preferenza dall'altro sarà valido per ottenere un buono sconto nelle attività aderenti, valido fino al 30 settembre.Tutto ciò in modo da favorire il “movimento” degli utenti sia al centro della città che all'interno delle attività commerciali. Parallelamente i clienti cinefili potranno partecipare all’iniziativa scattando una foto o un selfie che abbia come sfondo la vetrina preferita e condividendola sui canali social. La foto più bella sarà premiata. Il Cityplex Moderno conferirà un riconoscimento alla vetrina che alla fine risulterà essere la preferita dai cittadini. È inoltre previsto un ulteriore premio intitolato alla memoria di Lucio Nali, che sarà assegnato da un comitato artistico presieduto dal regista sassarese Antonello Grimaldi e con Alessandra Mura e Salvatore Angius.La serata conclusiva si terrà al Cityplex Moderno il 7 luglio, e lì verranno conferiti i riconoscimenti e sarà proiettato il film che ha ispirato l’allestimento della vetrina che avrà ottenuto più preferenze. Per tutta la durata della manifestazione, negli spazi del Cityplex Moderno verrà allestita una mostra fotografica con gli scatti storici delle vetrine realizzate da Lucio Nali nel 1952 tra cui quella che vinse il concorso di Mgm. In attesa della grande festa non si può che registrare la bontà di un’iniziativa che si spera diventi un appuntamento fisso per il giugno sassarese, e per il suo centro, quanto mai bisognoso di un po’ di polvere di stelle.

