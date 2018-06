Ener.Loc, l’energia diventa smart - Cronaca

SASSARI. Le novità in tema di efficientamento energetico, con particolare riferimento al settore dell’edilizia sostenibile, saranno al centro della dodicesima edizione di Ener.Loc, il convegno organizzato come ogni anno a Sassari dalla Fondazione Promo P.A. e indirizzato ad aziende, professionisti e funzionari della pubblica amministrazione. Per un giorno, giovedì 28 giugno a partire dalle 9, la Camera di commercio del Nord Sardegna – partner dell’iniziativa insieme al Consorzio industriale provinciale di Sassari e alla Fondazione di Sardegna – sarà il punto di riferimento di esperti e operatori, che potranno confrontarsi con le innovazioni del settore, le esperienze internazionali, i rapporti tra istituzioni e le prospettive in materia di smart communities.I lavori saranno divisi in due sessioni. Dopo i saluti istituzionali delle autorità – tra cui il sindaco di Sassari Nicola Sanna, il commissario della Provincia Guido Sechi, il presidente della Camera di commercio Gavino Sini, l’assessore regionale all’Industria Maria Grazia Piras, il presidente del Consorzio industriale di Sassari Pasquale Taula e il presidente della Fondazione Promo P.A. Gaetano Scognamiglio – sarà Romano Giglioli, ordinario di Sistemi elettrici per l’energia all’Università di Pisa, a introdurre la sessione mattutina, in cui si parlerà di efficienza energetica nelle pubbliche amministrazioni.Sono in programma gli interventi di Roberto Saba, direttore generale dell’assessorato regionale all’Industria; Mauro Marani, responsabile Servizio efficienza energetica nella PA locale dell’Enea; Andrea Maltoni, Energy manager dell’Università di Sassari; Stefano Piras, direttore Servizio energia della Regione Sardegna; Claudio Ferrari, presidente di FederEsco.Seguirà una tavola rotonda centrata sul tema “Certificazione, finanziamento e fondi speciali per l’efficientamento energetico in edilizia”, cui parteciperanno l’Energy manager Carmine Battipaglia, il segretario generale della Camera di commercio Pietro Esposito, il responsabile tecnico VPE Giovanni Maraviglia, Gianpaolo Sanna dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa e Pierpaolo Tilocca dell’ANCE Sardegna.I lavori riprenderanno nel pomeriggio sul tema “Risanare l’esistente e progettare il nuovo”: introdotti dalla presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Sassari e Olbia-Tempio, Tiziana Campus, interverranno Teresa Cervino dell’Università di Pisa e Stefano Gresleri, responsabile tecnico di Seaside, una società Italgas. Concluderà la giornata il focus su soluzioni innovative in materia di risanamento di edifici esistenti, curato da Marco Bulleri di ViVi Italia e Carlo Magnini di Afon Casa.La partecipazione al convegno è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione via internet attraverso il sito dedicato.

