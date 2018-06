Sardegna protagonista ai Campionati italiani

E´ un bottino di tutto rispetto quello delle due società sarde che hanno partecipato ai Campionati italiani Assoluti, pesi Leggeri e Junior. La Canottieri Ichnusa di Cagliari ed il Circolo canottieri Sannio di Bosa hanno ottenuto buoni piazzamenti nella massima competizione italiana, altamente competitiva

BOSA - E' un bottino di tutto rispetto quello delle due società sarde che hanno partecipato ai Campionati italiani Assoluti, pesi Leggeri e Junior. La Canottieri Ichnusa di Cagliari ed il Circolo canottieri Sannio di Bosa hanno ottenuto buoni piazzamenti nella massima competizione italiana, altamente competitiva. Le cagliaritane Marta Piastra e Martina Pischedda hanno ottenuto un preziosissimo ed importante settimo posto nella finale del doppio junior femminile, dopo aver superato le fasi eliminatorie e la semifinale.

Pischedda si ferma ai recuperi nel Singolo Junior femminile. Invece, si conclude al sesto posto l'esperimento del circolo bosano, che per la prima volta nella storia del canottaggio sardo è riuscito a presentare un otto rosa (Gloria Avellino, Sara Sotgiu, Ludovica Cossu, Francesca Sias, Laura Tanda, Alessia Spanu, Giorgia Cossu e Giulia Cossu, timoniere Manuel Pinna) ai Campionati italiani di categoria; considerando la media dell'età e la prima esperienza, il risultato può ritenersi più che soddisfacente.

Ennesimo titolo italiano conquistato dall'oristanese Stefano Oppo nel doppio pesi Leggeri con Di Girolamo, in forza al Gruppo sportivo dei Carabinieri e secondo posto nell'otto Senior femminile per la bosana Claudia Cabula, tesserata per quest'anno con il Cus Torino. Domani, lunedì 18 giugno, un quattro di coppia Junior femminile misto Ichnusa-Sannio prenderà parte alle selezioni nazionali per la partecipazione alla gara internazionale “Coupe de la Jeunesse 2018”.

Nella foto (di C.Cecchin): il Doppio Ichnusa in gara

Commenti