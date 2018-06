UniCa&Imprese: a Cagliari la presentazione

Domani mattina, nella Sala Consiglio del Rettorato dell´Università, conferenza stampa del rettore Maria Del Zompo e dei vertici di Confindustria, Alberto Scanu e Maurizio De Pascale, per presentare l´evento dedicato all´incontro tra ricercatori ed aziende

CAGLIARI – Domani, lunedì 18 giugno, alle 10.30, nella Sala Consiglio del Rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, in Via Unoversità 40, il rettore Maria Del Zompo, il prorettore all’innovazione Maria Chiara Di Guardo ed i vertici di Confindustria Sardegna Alberto Scanu e Confindustria Sardegna meridionale Maurizio De Pascale terranno una conferenza stampa per presentare “UniCa&Imprese”, l'evento dedicato all'incontro tra i ricercatori dell'Ateneo di Cagliari e le imprese. Per la prima volta, l’iniziativa è organizzata in collaborazione con Confindustria Sardegna e Confindustria Sardegna Meridionale, a sottolineare la forte sinergia raggiunta per aumentare la qualità dell’offerta formativa ed al tempo stesso formare figure professionali che non siano soltanto validi professionisti, ma anche cittadini consapevoli.

UniCa&Imprese permette ai docenti ed ai ricercatori di raccontare le proprie linee di ricerca alle imprese, ed alle imprese di rapportarsi all’Ateneo per concordare nuovi filoni di ricerca e rappresentare le proprie esigenze sul mercato del lavoro. L’evento, giunto quest’anno alla seconda edizione, si terrà nei locali del Crea, il Centro servizi per l’innovazione e l’imprenditorialità, in Via Ospedale 121, accanto al Palazzo delle Scienze.

Nella foto: il rettore Maria Del Zompo

