Progetto Gerrei e Sarrabus: Paci a Muravera

MURAVERA - Domani, lunedì 18 giugno, alle ore 16 nell’aula consiliare del Comune di Muravera, l’assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci avvierà il tavolo istituzionale dell’Unione Comuni del Gerrei e dell’Unione di Comuni del Sarrabus all’interno della programmazione territoriale. Il tavolo, come di consueto, è allargato al partenariato economico e sociale.

Dopo gli interventi istituzionali, sarà presentata la manifestazione d’interesse del territorio, a cui seguiranno interventi degli imprenditori locali. Le due Unioni, che hanno deciso di presentare insieme il progetto, includono quattordici Comuni, per un totale di oltre 29mila abitanti. La programmazione territoriale, che mette in campo 350milioni di euro, è stata avviata dalla Giunta regionale a metà del 2015.

Sono nove i progetti già chiusi e finanziati, per un totale di 130milioni di euro, con quattordici Unioni e 110 Comuni coinvolti. Altri undici progetti sono avviati o in fase di co-progettazione (sedici Unioni e 139 Comuni coinvolti), cinque in fase di avvio (cinque Unioni e trentacinque Comuni coinvolti), fra cui quello che verrà illustrato domani. Complessivamente parliamo di ventiquattro progetti, con trentacinque Unioni, 284 Comuni e 950mila cittadini coinvolti, cioè il 90percento dei 293 Comuni sardi che hanno i requisiti per partecipare alla programmazione territoriale. Oltre il 70percento degli interventi vede già realizzate le gare di progettazione esecutiva. In Alta Gallura e Parte Montis, alcuni interventi sono stati già appaltati ed aggiudicati i lavori. I progetti, per mantenere i finanziamenti, devono essere realizzati in trentasei mesi.

