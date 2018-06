Leggendo Metropolitano chiude: “Cultura ko a Cagliari, si punta su…mangiando e bevendo metropolitano”

Chiude il festival “Leggendo metropolitano”, con gli organizzatori che accusano il Comune di essere finiti in difficoltà economiche. E sulla cultura in crisi attacca anche Pierluigi Mannino dell’opposizione: “Continua la serie di insuccessi culturali di un’Amministrazione che si riempie la bocca di Cultura ma che, nei fatti, non va oltre le sagre. La Cultura, in tutte le sue accezioni, può è deve essere motore di sviluppo ma lo sviluppo, culturale ed economico, fa paura, quasi come l’idea di istituire l’Accademia di belle Arti. Da leggendo metropolitano si sta, tristemente, passando a bevendo e mangiando metropolitano”. In una città piena di eventi per il food, la birra e il vino.

